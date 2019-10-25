В Ковылкино были проведены антинаркотические мероприятия для школьников

Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по Мордовии совместно с администрацией Ковылкинского района провело комплексное мероприятие, направленное на пропаганду здорового образа жизни.

В рамках указанного мероприятия сотрудники отряда специального назначения «Гром» УНК МВД призвали детей к здоровому образу жизни и продемонстрировали мастер-класс по приемам самообороны.

Также школьники посетили выставку оружия и специальных средств.

Более 100 несовершеннолетних жителей Ковылкинского района приняли участие в лично-командных соревнованиях «За здоровый образ жизни!».

В завершении спортивных мероприятий школьники вместе с родителями, пожилыми гражданами, тренерами, полицейскими и представителями администрации посадили более 40 саженцев лиственных деревьев.

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Источник: 13.мвд.рф