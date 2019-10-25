Одно из предприятий Саранска после вмешательства прокуратуры частично погасило задолженность по зарплате

В Саранске после вмешательства прокуратуры была частично погашена задолженность по заработной плате.

Сотрудниками прокуратуры Ленинского района Саранска при проверке деятельности МП «ГаражСтройЭксплуатация» было установлено, что из-за ненадлежащей организации финансово-хозяйственной деятельности и несвоевременных расчетов с контрагентами образовалась задолженность по заработной плате перед 67 работниками на сумму, превышающую 4 млн рублей.

Директору МП «ГаражСтройЭксплуатация» было внесено представление. Кроме того, в отношении него было возбуждено два дела об административном правонарушении.

Благодаря прокурорскому вмешательству задолженность была частично погашена на сумму 2,4 млн рублей.

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Источник: prokrm.ru