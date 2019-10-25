В Ардатове были снесены многоквартирные дома, признанные аварийными

В Ардатове по иску прокурора были снесены многоквартирные дома, признанные аварийными.

В Ардатове в декабре 2009 года три многоквартирных дома, расположенные по улицам Комсомольской, Красноармейской и Чапаева, были признаны аварийными и подлежащими сносу. Жильцы из данных домов были переселены.

Городская администрация не принимала мер по сносу ветхого жилья, ограничившись ликвидацией частей конструкций многоквартирных домов. Также имели место факты захламления строительным мусором земельных участков, на которых расположены данные постройки. Кроме того, дома не были огорожены.

Прокуратура Ардатовского района обратилась с исковым заявлением в суд к администрации Ардатова об обязании организовать снос аварийных домов.

Исковые требования прокурора были удовлетворены в полном объеме. Аварийные дома были снесены.

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Источник: prokrm.ru