В Кочкуровском районе в результате ДТП пострадала 48-летняя женщина

В Кочкуровском районе произошло ДТП, в результате которого пострадала 48-летняя женщина.

Указанное происшествие произошло ранним утром 24 октября на 38-м километре дороги, пролегающей между Саранском, Кочкурово и границей с Пензенской областью. По предварительной информации, 39-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Шевроле», не предоставил преимущество в движении автомобилю марки «Чери», вследствие чего транспортные средства столкнулись.

48-летняя женщина, управлявшая «Чери», самостоятельно обращалась за медицинской помощью в больницу.

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Источник: гибдд.рф