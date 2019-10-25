В Саранске осудили любителя пьяных поездок

В Саранске суд вынес приговор в отношении автомобилиста, который несколько раз садился за руль в состоянии алкогольного опьянения.

24 июня нынешнего года в посёлке Ялга житель Саранска, находясь за рулем своего автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, двигался по улице Пионерской. В определенный момент машина горожанина была остановлена сотрудниками ГИБДД.

Выяснилось, что в ноябре 2015 года и первой половине июня текущего года житель Саранска привлекался к ответственности по причине аналогичных нарушений.

Решением Октябрьского районного суда Саранска в отношении автомобилиста была избрана мера наказания в виде 8 месяцев лишения свободы и лишения права управления транспортным средством на 3 года.

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Источник: prokrm.ru