В Саранске главного инженера ООО «Энергопроект» оштрафовали за нарушение правил благоустройства

В Саранске главный инженер ООО «Энергопроект» был привлечен к административной ответственности.

ООО «Энергопроект» производило земляные работы на новых участках тепловой сети до проектируемого ЦТП «Арсенал» по ул. Красноармейской. В сроки, установленные разрешением на производство работ, благоустройство по указанному объекту восстановлено не было.

Главный инженер ООО «Энергопроект», будучи ответственным за производство работ на объекте, не принял должные меры по своевременному завершению работ и восстановлению благоустройства.

В отношении главного инженера указанной организации была избрана мера наказания в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей.

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Источник: adm-saransk.ru