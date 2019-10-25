В Саранске 45-летний строитель упал с высоты

В Саранске строитель пострадал, упав с высоты.

Указанный инцидент произошел на территории одного из дошкольных учреждений города. Строители убирали пожарную лестницу с фасада здания, находясь на строительных лесах. В этот момент один из работников 45-летнего возраста оступился и упал вниз.

Пострадавший был экстренно доставлен в одну из больниц Саранска. Медики диагностировали у мужчины переломы ноги. Строителю предстоит пройти длительный курс лечения.

По информации «Известий Мордовии».

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