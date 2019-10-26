В Саранске были задержаны мужчины, подозреваемые в ограблении жителя Лямбирского района

В Саранске сотрудники правоохранительных органов задержали мужчин, которые подозреваются в ограблении жителя Лямбирского района.

В вечернее время суток житель одного из населенных пунктов Лямбирского района распивал алкогольные напитки в компании нескольких мужчин во дворе дома, расположенного в центральной части Саранска. В определенный момент алкогольные напитки закончились. Дабы продолжить застолье, участники попойки отобрали деньги и мобильный телефон у жителя Лямбирского района. После этого подозреваемые отправились в ближайшие магазины, где намеревались продать украденный гаджет.

Пострадавший, воспользовавшись мобильным телефоном прохожей, сообщил о случившемся полицейским.

В кратчайшие сроки собутыльники жителя Лямбирского района были задержаны.

Также читайте о том, что житель Саранска похитил деньги из оставленной на остановке женской сумки.

Источник: vk.com/rosgvard_mordovia