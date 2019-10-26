В Саранске сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который находится в федеральном розыске

В Саранске сотрудниками Росгвардии был задержан 30-летний мужчина, который находится в федеральном розыске.

Ранним утром 23 октября дежурный экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в посёлке Ялга обратил внимание на мужчину, который, заметив служебный автомобиль, попытался спрятаться за деревьями. Стражи порядка направились к указанному гражданину, вследствие чего последний стал убегать. В кратчайшие сроки мужчина был задержан.

Задержанным оказался 30-летний житель одного из районов Мордовии, который с сентября нынешнего года находится в федеральном розыске.

Читайте также о том, что в Саранске были задержаны мужчины, подозреваемые в ограблении жителя Лямбирского района.

Источник: vk.com/rosgvard_mordovia