В Зубово-Полянском районе произошел крупный пожар

В Зубово-Полянском районе произошло возгорание жилого дома и надворных построек.

Происшествие произошло утром 25 октября на территории села Жуковка. На улице Центральной загорелись надворные постройки и жилой дом №4. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 162 квадратных метра.

По предварительным данным, вследствие указанного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания жилого дома и надворных построек в настоящее время устанавливается.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Читайте также о том, что в Саранске горел мусорный контейнер.

Источник: 13.mchs.gov.ru