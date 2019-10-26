В Зубово-Полянском районе произошел крупный пожар

В Зубово-Полянском районе произошло возгорание жилого дома и надворных построек.
Происшествие произошло утром 25 октября на территории села Жуковка. На улице Центральной загорелись надворные постройки и жилой дом №4. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 162 квадратных метра.
По предварительным данным, вследствие указанного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания жилого дома и надворных построек в настоящее время устанавливается.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru