Жителя Рузаевки осудили за приобретение и хранение наркотиков

В Мордовии суд вынес приговор в отношении 39-летнего жителя Рузаевки, обвиняемого в приобретении и хранении наркотиков.

В июле нынешнего года 39-летний житель Рузаевки на принадлежащем ему автомобиле отправился на территорию дачного массива, где на одном из заброшенных участков собрал маковую солому, масса которой в высушенном виде составила порядка 900 г. Сбывать запрещенное вещество мужчина не планировал.

Решением суда в отношении жителя Рузаевки была избрана мера наказания в виде 3 лет лишения свободы условно и штрафа, размер которого составил 15 тыс. рублей.

Также читайте о том, что в Саранске были задержаны мужчины, подозреваемые в ограблении жителя Лямбирского района.

Источник: 13.мвд.рф