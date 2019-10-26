Житель Ковылкинского района подозревается в незаконной рубке лесных насаждений

В Ковылкинском районе было возбуждено уголовное дело в отношении 57-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконной рубке деревьев.

57-летний житель указанного района неподалеку от посёлка Зеленая Роща на противозаконных основаниях срубил сосну и березу. На территории подворья, принадлежащего указанному мужчине, стражи порядка обнаружили срубленные части упомянутых деревьев. Гражданин заявил, что намеревался использовать древесину для растопки печи.

Сумма ущерба, причиненного действиями жителя Ковылкинского района лесному хозяйству Мордовии, составила 71 тыс. рублей.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф