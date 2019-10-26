У ФК «Мордовия» сменился главный тренер

Исполняющим обязанности главного тренера футбольной команды «Мордовия» был назначен Руслан Мухаметшин.

Руслан Мухаметшин будет исполнять обязанности главного тренера команды до окончания летне-осенней части текущего сезона.

Марат Мустафин был вынужден покинуть должность главного тренера ФК «Мордовия» из-за состояния здоровья.

Руслан Мухаметшин в свое время сыграл в составе мордовской команды 188 матчей, в ходе которых им было забито 92 гола.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ФК «Мордовия».

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Источник: fc-mordovia.ru