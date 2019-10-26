Житель Инсарского района был осужден за вовлечение подростка в совершение преступления

В Инсарском районе суд вынес приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в угоне автомобиля и вовлечении несовершеннолетнего парня в совершение преступления.

В мае нынешнего года осужденный в компании своего несовершеннолетнего знакомого прогуливался по Инсару. Преступник предложил подростку угнать автомобиль марки ВАЗ-21063, припаркованный возле одного из домов. Злоумышленник заявил знакомому, что даже в том случае, если злодеяние будет выявлено, ему ничего не грозит из-за возраста. Подросток согласился угнать машину.

Находясь за рулем похищенного транспортного средства, злоумышленник потерял контроль над управлением, вследствие чего автомобиль вылетел в кювет.

Решением суда в отношении гражданина, угнавшего машину и вовлекшего в данное противоправное деяние подростка, была избрана мера наказания в виде 3 лет лишения свободы.

Также читайте о том, что житель Ковылкинского района подозревается в незаконной рубке лесных насаждений.

Источник: prokrm.ru