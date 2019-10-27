В Мордовии объявили оперативное предупреждение

На территории Мордовии было объявлено оперативное предупреждение на 27 октября.

Мордовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает, что в ближайшие часы на территории региона ожидается усиление юго-западного ветра, скорость порывов которого будет достигать 18 метров в секунду.

Жителям Мордовии рекомендовано убрать с балконов и дворов хозяйственные вещи. На улицах следует обходить шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей, деревья и рекламные щиты.

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Источник: adm-saransk.ru