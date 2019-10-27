В Рузаевке сотрудники ГИБДД организовали для школьников правовой час

Сотрудники ГИБДД ОМВД РФ по Рузаевскому району организовали для подростков правовой час.

В рамках указанного мероприятия, которое прошло на базе библиотеки Рузаевки, инспекторы ГИБДД рассказали школьниками о статистике дорожно-транспортных происшествий с участием детей и разобрали опасные дорожные ситуации.

Кроме того, подростки задавали стражам порядка интересующие их вопросы.

В завершение встречи сотрудники ГИБДД отметили, что дисциплина, осторожность и соблюдение ПДД водителями и пешеходами являются основой безопасного движения на улице.

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Источник: 13.mchs.gov.ru