В Саранске обсудили организацию исследовательской и эколого-просветительской работы в школе

В Саранске был проведен семинар-практикум, посвященный организации исследовательской и эколого-просветительской работы в школе.

Указанное мероприятие прошло на базе школе с углубленным изучением отдельных предметов №39.

Теоретическую часть организации исследовательской деятельности в школе представили ученые Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева, среди которых Татьяна Силаева - доктор биологических наук, профессор кафедры ботаники, физиологии и экологии растений факультета биотехнологии и биологии указанного университета, а также Анатолий Ямашкин - доктор географических наук, профессор, декан географического факультета упомянутого учебного заведения.

Ирина Елисеева, занимающая должность заместителя директора МОУ «СОШ № 39», поделилась опытом организации исследовательской работы через «Центр полевых исследований» как системно-образующее ядро проектной деятельности естественнонаучного цикла в образовательном пространстве школы.

Также педагоги послушали выступления исследовательских групп школьников, ставших участниками экспедиции «Заповедными тропами - 2019».

Особый интерес вызвали выступления Ольги Ручиной, являющей руководителем ДЭО «Зеленый мир», и Виктории Александровой, работающей методистом МУ «Информационно-методический центр». Данные выступления были посвящены реализации проекта «Познай Зеленый мир Мордовии».

Завершился семинар выступлением школьного вокального ансамбля.

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Источник: adm-saransk.ru