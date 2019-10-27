В Чамзинском районе горел мусорный контейнер

В Чамзинском районе произошло возгорание мусорного контейнера.

Утром 26 октября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в посёлке Комсомольский. Возле дома 45, расположенного на территории микрорайона №1, загорелся мусорный контейнер. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 2 квадратных метра.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания мусорного контейнера в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что на днях в Зубово-Полянском районе произошел крупный пожар.

Источник: 13.mchs.gov.ru