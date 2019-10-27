Возле одного из магазинов Саранска мужчина нашел фальшивые деньги

В Саранске была выявлена фальшивая денежная купюра.

Недавно в дежурную часть отдела полиции №4 УМВД РФ по Саранску обратилась работница банка, которая сообщила о том, что при проверке ветхой денежной купюры номиналом 1 тыс. рублей было установлено, что данная банкнота является фальшивой.

Выяснилось, что указанную денежную купюру для проверки подлинности принес в банк житель Саранска. Мужчина нашел банкноту возле одного из магазинов города.

В настоящее время проводится проверка по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф