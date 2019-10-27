В Саранске после вмешательства прокуратуры предприятие начало погашать задолженность по зарплате

В Саранске после вмешательства прокуратуры была частично погашена задолженность по заработной плате.

Сотрудниками прокуратуры Пролетарского района Саранска было установлено, что перед 1078 работниками МП «Горэлектротранс» имеется задолженность по заработной плате за сентябрь текущего года, сумма которой составила более 19,3 млн рублей.

В отношении директора указанной организации было возбуждено дело об административном правонарушении.

Благодаря вмешательству прокуратуры была частично погашена задолженность по зарплате на общую сумму 6,6 млн рублей.

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Источник: prokrm.ru