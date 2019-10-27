Жителя Мордовии осудили за за нарушение административных ограничений, установленных судом

В Мордовии суд вынес приговор в отношении 27-летнего местного жителя, нарушившего административные ограничения, установленные судом.

27-летний житель Кадошкино во время нахождения под административным надзором, установленным решением Калининского районного суда Чебоксар, с целью уклонения от данного надзора, не уведомив орган внутренних дел, оставил свое место жительство в Кадошкино и выехал в Москву. На регистрацию в ПП №10 ММО МВД РФ «Ковылкинский» молодой человек не являлся.

Решением Инсарского районного суда в отношении нарушителя была избрана мера наказания в виде 6 месяцев лишения свободы.

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Источник: prokrm.ru