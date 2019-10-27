В Саранске прокуратура проводит проверку по информации СМИ о нарушении законодательства

В Саранске сотрудники прокуратуры проводят проверочные мероприятия по информации СМИ о нарушении законодательства.

Прокуратура Ленинского района города после выхода в эфире программы телекомпании «ТелеСеть Мордовии» (10 канал) «Наши новости» сюжета, в котором было сказано о том, что у Мордовии нет денег на субсидирование автобусов от Полянок до Саранска, организовала проведение проверки соблюдения прав работников ООО «Первая ассоциация транспортных предприятий» на своевременную оплату труда.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, если будет иметь место соответствующая необходимость.

Читайте также о том, что в Саранске после вмешательства прокуратуры предприятие начало погашать задолженность по зарплате.

Источник: prokrm.ru