В Саранске горел автомобиль

В Саранске произошло возгорание автомобиля.

Ранним утром 27 октября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Фурманова. Прибыв по указанному адресу, пожарные обнаружили, что возле дома №63 горит автомобиль марки ВАЗ-2112. Площадь распространения пламени составляла 2 квадратных метра.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

Причина возгорания транспортного средства в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Чамзинском районе горел мусорный контейнер.

Источник: 13.mchs.gov.ru