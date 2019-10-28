В Саранске горел автомобиль

В Саранске произошло возгорание автомобиля.
Ранним утром 27 октября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Фурманова. Прибыв по указанному адресу, пожарные обнаружили, что возле дома №63 горит автомобиль марки ВАЗ-2112. Площадь распространения пламени составляла 2 квадратных метра.
По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.
Причина возгорания транспортного средства в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru