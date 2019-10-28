Мэр Саранска поручил контролировать своевременность ликвидации разрытий

В ходе оперативного совещания в администрации Саранска, которое прошло 28 октября, главы районов города отчитались о ходе отопительного сезона.

На протяжении минувшей недели какие-либо сбои в процессе подачи тепла в многоквартирные дома зафиксированы не были. Но есть претензии, касающиеся ликвидации разрытий, к ПАО «Т Плюс».

Глава администрации Октябрьского района Сергей Мальченков сообщил, что в настоящее время все разрытия закрыты, произведена отсыпка щебнем, но большинство мест производства работ не заасфальтированы, а также отметил, что горожане жалуются на разрытие, которое находится в районе корпуса 1 дома №21 по улице Ярославской. Руководители ресурсоснабжающей организации пообещали в ближайшие дни уложить асфальтовое покрытие на указанном участке.

Глава администрации Пролетарского района Александр Кузьмин сообщил о том, что не было создано 36 мест производства работ. В адрес ПАО «Т Плюс» были направлены претензии по причине того, что не были приняты меры.

В Ленинском районе Саранска на минувшей неделе было зафиксировано одно аварийное отключение тепла. Также есть заявки по перетопу. Разрытия не были закрыты и не было проведено благоустройство на трех местах производства работ. Об этом сообщил глава районной администрации Александр Юткин.

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев заявил о необходимости продолжать работу по контролю своевременности ликвидации разрытий, а также применять штрафные санкции в случае, если нарушаются сроки.

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Источник: adm-saransk.ru