В Мордовии в ДТП погибли женщина и подросток

В Мордовии произошло ДТП, в результате которого погибли женщина и подросток.

Происшествие произошло 27 октября на одном из участков дороги, соединяющей Комсомольский, Атяшево и Ардатов. По предварительной информации, 22-летний молодой человек, находившийся за рулем автомобиля марки «БМВ», совершая обгон на высокой скорости, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем марки «Рено».

В результате ДТП погибли 44-летняя женщина и 14-летний подросток, которые находились в салоне «Рено» в качестве пассажиров. Кроме того, в больницу были доставлены виновник аварии, 44-летний водитель «Рено», а также две пассажирки «БМВ» 18- и 19-летнего возраста.

По факту данной аварии было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф