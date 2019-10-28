В Краснослободске автобус сбил пенсионерку на пешеходном переходе

В Краснослободске 79-летняя женщина оказалась в реанимации после наезда автобуса.

Указанное происшествие произошло ранним утром 25 октября. Сотрудниками ГИБДД было установлено, что 56-летний мужчина, управлявший автобусом марки ПАЗ, во время движения по улице Степана Разина допустил наезд на 79-летнюю женщину. Последняя в момент наезда пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшая была госпитализирована в реанимационное отделение ГБУЗ РМ «Краснослободская РБ».

Ранее сообщалось о том, что на минувших выходных в Мордовии произошло ДТП, в результате которого погибли женщина и ребенок.

Источник: гибдд.рф