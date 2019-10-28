В Лямбирском районе в результате ДТП пострадал 57-летний мужчина

В Лямбирском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал 57-летний мужчина.

ДТП произошло вечером 25 октября на 183-м километре дороги, пролегающей между Саранском и федеральной трассой М-5 «Урал». 57-летний водитель автомобиля марки «Мицубиси» в определенный момент движения выехал на встречную полосу и по касательной столкнулся с автомобилем марки «Хендай». Затем первая машина съехала с проезжей части в кювет, а после этого опрокинулась.

Водитель «Мицубиси» был госпитализирован в травматологическое отделение РКБ №4.

Читайте также о том, что в Мордовии в ДТП погибли женщина и подросток.

Источник: гибдд.рф