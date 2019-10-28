В Саранске водитель иномарки сбил девушку на тротуаре

В Саранске водитель иномарки сбил девушку, которая шла по тротуару.

Происшествие произошло ранним утром 26 октября на территории Октябрьского района города. На улице Гагарина 21-летний парень, находившийся за рулем автомобиля марки «Опель-Астра», совершил наезд на 18-летнюю девушку, которая шла по тротуару.

Пострадавшая получила телесные повреждения. Девушка доставлялась в одну из больниц Саранска. После оказания необходимой медицинской помощи пострадавшая была отпущена домой.

В отношении водителя иномарки были составлены административные материалы.

Ранее сообщалось о том, что в Краснослободске автобус сбил пенсионерку на пешеходном переходе.

Источник: гибдд.рф