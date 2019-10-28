В Больших Березниках в результате ДТП пострадала 8-летняя девочка

В Больших Березниках произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадала 8-летняя девочка.

Происшествие произошло поздним вечером 27 октября. По предварительным данным, 44-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ-2109, двигаясь по перекрестку улиц Кирова и М. Горького, не уступил дорогу автомобилю марки ВАЗ-21074, вследствие чего транспортные средства столкнулись.

В результате ДТП пострадала 8-летняя пассажирка ВАЗ-21074. Девочка доставлялась в ГБУЗ «Большеберезниковская МБ», где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщалось о том, что в Мордовии в ДТП погибли женщина и подросток.

Источник: гибдд.рф