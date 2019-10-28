В Саранске в результате столкновения двух иномарок пострадали два человека

В Саранске произошло ДТП с участием двух иномарок, в результате которого пострадали два человека.

Указанное происшествие произошло в ночь на 27 октября недалеко от дома №62, расположенного по адресу – улица Полежаева, в Ленинском районе города. По предварительной информации, 29-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Мерседес», не предоставив преимущество в движении, допустил столкновение с автомобилем марки «Хендай».

В результате столкновения указанных транспортных средств телесные повреждения получили 34-летний мужчина и женщина того же возраста, которые находились в салоне автомобиля марки «Хендай» в качестве пассажиров. Пострадавшие доставлялись в больницу, где им была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф