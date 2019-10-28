Житель Рузаевки пырнул знакомого ножом, приревновав его к своей супруге

В Рузаевке было возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя, который нанес ножевое ранение своему знакомому.

В ночь на 26 октября 33-летний гражданин позвонил своей супруге. Услышав в трубке голос знакомого вместо голоса жены мужчина предложил последнему выйти на улицу для выяснения отношений. В итоге между указанными гражданами вспыхнула ссора, которая переросла в драку. В процессе потасовки 33-летний участник конфликта ударил оппонента ножом.

Пострадавший самостоятельно обратился за медицинской помощью в районную больницу. Медики диагностировали у мужчины проникающее ножевое ранение брюшной полости.

33-летний житель Рузаевки был привлечен к уголовной ответственности.

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Источник: 13.мвд.рф