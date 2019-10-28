В Саранске осудили менеджера финансовой организации, обвиняемого в мошенничестве

В Саранске суд вынес приговор в отношении менеджера одной из местных финансовых организаций, обвиняемого в мошенничестве.

Обвиняемый, будучи менеджером одной из финансовых организаций Саранска, попросил своего знакомого подыскать ему клиентов, на которых он сможет оформить заем, объяснив данную просьбу желанием увеличить показатели по оформлению количества договоров потребительских займов. Гражданин заявил, что возвращать деньги клиенты не должны, а также отметил, что часть денежных средств они смогут забрать себе в качестве вознаграждения.

В декабре 2016 года знакомый обвиняемого подыскал заемщика, на которого менеджер оформил договор потребительского займа на сумму 30 тыс. рублей.

24 декабря осужденный обналичил поступившие на банковскую карту деньги, а затем потратил их на личные нужды.

В течение последующих нескольких месяцев аналогичным образом обвиняемый заключил ещё 13 договоров потребительского займа. В общей сложности менеджер похитил практически 245 тыс. рублей.

В определенный момент заемщикам стали приходить уведомления о просроченных платежах, после чего они сообщили о действиях обвиняемого стражам порядка.

Решением суда в отношении менеджера была избрана мера наказания в виде 1 года лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф