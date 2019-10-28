Полицейские изъяли марихуану у 31-летнего жителя Саранска

В Саранске сотрудники правоохранительных органов изъяли марихуану у 31-летнего местного жителя.

В салоне автомобиля 31-летнего гражданина стражи порядка обнаружили и конфисковали марихуану массой более 17 г. Мужчина заявил, что собрал наркотик на заброшенном поле с целью последующей реализации на территории Саранска.

31-летний гражданин был привлечен к уголовной ответственности. В отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Источник: 13.мвд.рф