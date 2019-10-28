Мужчина, проживающий в пригороде Саранска, подозревается в краже

В Мордовии было возбуждено уголовное дело в отношении проживающего в пригороде Саранска мужчины, который подозревается в совершении кражи.

Летом нынешнего года с дачного участка жителя посёлка Луховка были украдены электро-, газо- и ручные инструменты, а также металлический бак. Сумма ущерба составила 50 тыс. рублей.

По подозрению в совершении указанного преступления стражами порядка был задержан мужчина, который проживает в пригороде Саранска. В ходе обыска в доме и надворных постройках подозреваемого полицейские изъяли украденные инструменты. Металлический бак мужчина успел сдать в пункт приема металлолома.

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Источник: 13.мвд.рф