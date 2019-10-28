В Саранске перерасчет за ржавую воду сделают после заявки в диспетчерскую службу

Муниципальное предприятие «Саранскгорводоканал» взяло на себя обязательство произвести перерасчет на основе поданных в диспетчерские службы заявок за три дня некачественного водоснабжения, связанного с профилактическими работами на водонакопительном резервуаре по проспекту 70 лет Октября.

В ходе рабочего совещания с руководством ПАО «Т Плюс» была достигнута договоренность о том, что перерасчет будет произведен и за некачественное горячее водоснабжение, если поступали соответствующие заявки в диспетчерские службы, в управляющие компании, а также непосредственно в ресурсоснабжающую организацию.

Заявки на водоснабжение плохого качества необходимо оставлять либо в свою управляющую компанию, либо в службу 071 (24-24-71 с сотового), либо в диспетчерскую «Саранскгорводоканала» (24-34-48, 24-17-24 (в том случае, если ржавая холодная вода), либо в диспетчерскую АО «СаранскТеплоТранс» (35-26-61, контакт-центр ПАО «Т Плюс» 8 (800)100-75-30 (если ржавая горячая вода).

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Источник: adm-saransk.ru