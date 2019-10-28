В Саранске продолжается работа по взысканию задолженности за жилищно-коммунальные услуги

В Саранске активно ведется работа по взысканию задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

Глава администрации Ленинского района Александр Юткин в ходе оперативного совещания, прошедшего в городской администрации 28 октября, сообщил, что с начала нынешнего года было подано 1614 исковых заявлений на общую сумму более 25 млн рублей. Кроме того, было подано пять исковых заявлений на выселение. Также с начала нынешнего года было заключено 50 договоров на реструктуризацию задолженности.

В Пролетарском районе с начала текущего года было подано 3211 исковых заявлений на взыскание задолженности за жилищно-коммунальные услуги на общую сумму более 72 млн рублей. 22 квартиры были отключены от электроэнергии. Также было заключено 135 договоров на реструктуризацию задолженности. Помимо этого, два исковых заявления было подано на выселение. Об этом сообщил глава администрации Пролетарского района Александр Кузьмин.

В Октябрьском районе города с начала нынешнего года в суд было подано 1251 исковое заявление на общую сумму около 41 млн рублей. Также было подано два исковых заявления на утрату пользования жилым помещением, одно исковое заявление – на выселение. С начала текущего года было заключено 67 договоров на реструктуризацию задолженности. Соответствующую информация сообщил руководитель администрации указанного района Сергей Мальченков.

Мэр Саранска Пётр Тултаев заявил, что очень часто большую задолженность имеют состоятельные люди. Также градоначальник отметил, что к взысканию задолженности с тех, кто находится в трудной жизненной ситуации, необходимо подходить индивидуально.

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Источник: adm-saransk.ru