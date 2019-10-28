В Саранске пропала без вести 46-летняя женщина

В Саранске разыскивается пропавшая без вести местная жительница.

Костюнина Елена Васильевна 1973 года рождения 26 октября ушла из дома и до сих пор не вернулась обратно. Известно, что данная гражданка была одета в бежевый жилет с меховым кантом, черное платье и бордовые замшевые ботинки на каблуке. Кроме того, имеются сведения о том, что разыскиваемая женщина имела при себе сумку.

Все, кто что-либо знает о том, где в настоящее время находится жительница Саранска, могут сообщить необходимую информацию по следующим телефонным номерам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

Представители поискового отряда «Лиза Алерт» заявили о том, что для поисков пропавшей без вести горожанки нужна помощь добровольцев. Сообщить о готовности оказать помощь можно на официальной странице данного отряда в социальной сети «ВКонтакте».

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Источник: vk.com/la_saransk