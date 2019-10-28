В Лямбире произошел крупный пожар

В Лямбире произошел масштабный пожар.

Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС ранним утром 27 октября. На улице Молодежной горели баня, гараж и надворная постройка. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 151 квадратный метр.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.

Причина рассматриваемого происшествия в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru