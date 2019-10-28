В Мордовии объявили оперативное предупреждение на 29 октября

В Мордовии было объявлено оперативное предупреждение на 29 октября.

Мордовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что 29 октября в Саранске и местами по Мордовии ожидаются порывы южного ветра, скорость которых будет достигать более 20 метров в секунду. Кроме того, синоптики предупреждают, что на отдельных участках дорог возможна гололедица.

Дабы уберечься от возможных последствий порывов ветра, жителям республики следует обходить деревья, дома с неустойчивой кровлей и шаткие строения. Из-за возможной гололедицы необходимо подготовить обувь, которая не скользит.

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Источник: adm-saransk.ru