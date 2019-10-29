Заместитель начальника одной из колоний Мордовии подозревается в получении взятки

В Мордовии был заключен под стражу заместитель начальника исправительной колонии, который подозревается в получении взятки.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что в октябре нынешнего года заместитель начальника исправительной колонии №1 УФСИН РФ по Мордовии получил взятку в размере 150 тыс. рублей за общее покровительство и доставку на территорию учреждения запрещенных предметов. Подозреваемый был задержан сразу же после получения денег.

Заместитель начальника исправительной колонии был привлечен к уголовной ответственности. В отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Источник: mordovia.sledcom.ru