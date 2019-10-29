Безработный житель Саранска фиктивно прописал в своей квартире нескольких граждан Азербайджана

В Саранске безработный местный житель фиктивно поставил на миграционный учет нескольких иностранцев.

В начале октября нынешнего года 45-летний житель Саранска, не имеющий постоянного места работы, фиктивно прописал в своей квартире четырех граждан Азербайджана 1984, 2005, 2007 и 2009 годов рождения. Горожанин знал о том, что иностранцы будут проживать по другому адресу.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф