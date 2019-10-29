29-летнего жителя Мордовии осудили за мошенничество

В Мордовии суд вынес приговор в отношении 29-летнего местного жителя, обвиняемого в мошенничестве.

29-летний житель села Атемар Лямбирского района, отбывая наказание за преступление, совершенное в 2015 году, в местах лишения свободы познакомился с девушкой, которая в то время заочно обучалась в одном из высших учебных заведений Саранска. Преступник сообщил своей новой знакомой, что он раньше также учился в упомянутом заведении, из-за чего у него есть знакомые, которые за денежное вознаграждение помогут ей сдать экзамены.

Освободившись из мест лишения свободы, злоумышленник связался с девушкой, которая к тому времени рассказала о возможности сдать экзамены за взятку своей знакомой, заочно обучавшейся в том же учебном заведении. Преступник заверил студенток в том, что все его ранние предложения остаются в силе, а также заявил, что имеется возможность наперед договориться о сдаче нескольких сессий и отметил, что девушкам можно не посещать ВУЗ.

В итоге пострадавшие перечислили преступнику денежные средства в сумме 94 тыс. рублей, а сами перестали посещать учебное заведение. Весной нынешнего года девушки узнали о своем отчислении из ВУЗа, после чего обратились в полицию.

Решением суда в отношении мошенника была избрана мера наказания в виде 2 лет и 7 месяцев лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф