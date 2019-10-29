В Мордовии полицейские возбудили уголовное дело по факту сбыта фальшивой денежной купюры

В Мордовии была изъята из оборота поддельная денежная купюра.

На минувших выходных в дежурную часть отдела полиции №3 УМВД РФ по Саранску обратилась сотрудница банка, которая сообщила о том, что при пересчете денежных средств, поступивших с одной из автозаправочных станций города, была обнаружена поддельная денежная купюра номиналом 5 тыс. рублей.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов занимаются установлением лица, причастного к сбыту фальшивой банкноты.

По факту сбыта поддельной денежной купюры было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф