В ГУ МВД РФ по Мордовии обсудили розыск пропавших без вести граждан

В пресс-центре ГУ МВД РФ по Мордовии 28 октября прошел круглый стол, посвященный обсуждению вопросов, касающихся розыска без вести пропавших граждан.

Начальник отдела УУР МВД по Мордовии Сергей Маркин сообщил, что с начала нынешнего года в органы внутренних дел поступило более 200 заявлений по фактам безвестного исчезновения граждан, местонахождение 185 пропавших без вести было установлено. Кроме того, в текущем году продолжалась работа по розыску 144 граждан, пропавших без вести в прошлые годы, из которых было установлено местонахождение 10 лиц.

Представитель СУ СКР по Мордовии Алексей Вашуркин сообщил, что в этом году уголовные дела по факту без вести пропавших несовершеннолетних граждан не возбуждались, поскольку все дети были разысканы.

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Источник: 13.мвд.рф