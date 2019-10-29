В Саранске в результате ДТП пострадали две девушки

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадали две девушки.

Указанное происшествие произошло в ночь на 28 октября на территории Ленинского района города. 24-летняя гражданка, находившаяся за рулем автомобиля марки «Хендай-Соната», во время движения по улице Большевистской совершила наезд на железобетонные конструкции.

Гражданка, управлявшая иномаркой, и её 25-летняя пассажирка получили телесные повреждения различной степени тяжести. Девушкам было назначено лечение.

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Источник: гибдд.рф