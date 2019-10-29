В Саранске 18-летний водитель легковушки сбил 14-летнюю девочку на пешеходном переходе

В Саранске водитель легкового автомобиля сбил несовершеннолетнюю девочку на пешеходном переходе.

ДТП было зафиксировано утром 28 октября в Ленинском районе города. На улице Энгельса 18-летний парень, находившийся за рулем легкового автомобиля марки ВАЗ-21140, допустил наезд на 14-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшая получила травмы. Девочка была госпитализирована в одну из больниц Саранска.

Известно, что в момент ДТП молодой человек был трезв.

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Источник: гибдд.рф