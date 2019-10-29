В Ковылкино в ДТП с участием двух автомобилей пострадал 58-летний мужчина

В Ковылкино произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадал 58-летний мужчина.

Происшествие произошло утром 28 октября. По предварительной информации, 61-летний гражданин, управлявший автомобилем марки «Дэу», во время движения по перекрестку улиц Фролова и Желябова, не уступил дорогу автомобилю марки УАЗ, вследствие чего транспортные средства столкнулись.

58-летний водитель УАЗа был травмирован. Мужчина был госпитализирован в ГБУЗ РМ «Ковылкинская РБ».

По информации УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф