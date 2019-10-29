В Саранске водитель легковушки сбил женщину и ребенка на пешеходном переходе

В Саранске 30-летняя женщина и 5-летняя девочка попали под колёса легкового автомобиля на пешеходном переходе.

ДТП произошло 28 октября, в 09:40 на территории Октябрьского района города. 20-летний парень, управлявший легковым автомобилем марки «Лада-Калина», на улице Студенческой допустил наезд на 30-летнюю женщину и 5-летнюю девочку, пересекавших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшие доставлялись в больницы. После оказания необходимой медицинской помощи участницы ДТП были отпущены домой.

Водитель легковушки в момент наезда на пешеходов находился в трезвом состоянии.

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Источник: гибдд.рф