В Ардатовском районе в результате ДТП пострадала женщина

В Ардатовском районе произошло ДТП, по причине которого пострадала женщина.

ДТП произошло днём 28 октября на 70-м километре дороги, пролегающей между населенными пунктами Комсомольский, Атяшево, Ардатов и границей с Чувашией. По предварительной информации, 24-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Хендай-Акцент», превысив скорость и не обеспечив безопасную дистанцию, врезался в автомобиль марки «Лада-Ларгус», который двигался впереди.

В результате ДТП пострадала пассажирки иномарки. Женщина была госпитализирована в ГБУЗ РМ «Ардатовская РБ».

Ранее сообщалось о том, что в Саранске водитель легковушки сбил женщину и ребенка на пешеходном переходе.

Источник: гибдд.рф