В Теньгушевском районе водитель легковушки сбил мужчину

В Теньгушевском районе 47-летний пешеход был сбит легковым автомобилем.

Инцидент произошел вечером 28 октября на территории посёлка Барашево. На улице Штабной 44-летний мужчина, который находился за рулем легкового автомобиля марки ВАЗ-21102, допустил наезд на 47-летнего пешехода, пересекавшего проезжую часть в несанкционированной для этого зоне.

Пострадавший получил травмы. Мужчина был госпитализирован.

По информации УГИБДД ГУ МВД России по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф